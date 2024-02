Shakira, la más seguida en Facebook por encima de Rihanna y Selena Gomez

Debido a sus nuevas canciones, shows y reconocimientos, Shakira tuvo gran presencia en redes sociales el último año, siendo tendencia en muchas ocasiones y consiguiendo convertirse en la mujer más seguida en Facebook. Así lo dio a conocer esta semana la cuenta @theworldindex (en la red social X), que publica listados enfocados en temas de economía, arte y cultura, ciencia, tecnología, deportes, viajes, política y asuntos militares.

De acuerdo con la citada página, Shakira se encuentra en la cima del top 10 de mujeres con mayor número de seguidores en Facebook, seguida por la barbadense Rihanna y la estadounidense Selena Gomez. La colombiana cuenta con la escandalosa cifra de 124 millones de seguidores en la red social.

Most followed woman on Facebook:



Shakira: 124m

Rihanna: 104m

Selena Gomez: 89m

Taylor Swift: 80m

Katy Perry: 72m

Adele: 70m

Jennifer Lopez: 62m

Beyoncé: 57m

Priyanka Chopra: 56m

Lady Gaga: 56m