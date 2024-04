Shakira dio su opinión sobre la película ‘Barbie’: “Era castradora”

A pesar de ser una de las películas más solicitadas, existen opiniones divididas, entre estas, hay quienes se encuentran desacuerdo con el desarrollo de la trama. Precisamente, de manera inesperada, artista barranquillera Shakira se refirió al tema en medio de una entrevista con la revista estadounidense ‘Allure’.

De interés: Jim Caviezel, el actor que casi muere al interpretar a Jesús

“Nadie me dice cómo llorar ni cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo llegar a ser una mejor versión de mí misma. Yo decido eso”, relató la cantante en medio de la promoción de su nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’.

Sobre la película Shakira explicó en medio de la entrevista que a sus hijos (Milán y Sasha) no les gustó y argumentó la razón.

Lea además: Sara Uribe confesó que fue estafada por un amigo

“Mis hijos lo odiaron absolutamente. Sintieron que era castradora. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”, dijo la intérprete de ‘Chantaje’.

Como madre y mujer envió un mensaje de empoderamiento en el que se mostró genuina.

“Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse”, concluyó.