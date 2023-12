“¡Acuérdense que Junior es tu papá!”: Shakira anima al ‘Tiburón’ en la final

Llegó el día. Este miércoles 13 de diciembre a las 10 p.m. aproximadamente se conocerá si Junior gana su décima estrella. Las emociones están a flote y Medellín se ha convertido no solo en una fiesta de los hinchas del DIM, rival del conjunto 'Tiburón', sino también de los seguidores del 'rojiblanco' que han llegado de varias ciudades e incluso países como Estados Unidos para apoyar a los dirigidos por Arturo Reyes.

Pero una de las hinchas más queridas en Barranquilla se pronunció en sus redes sociales .Se trata de Shakira, quien no deja de difundir el orgullo por su ciudad. En este caso, previo a la final, la cantante ratificó su apoyo al equipo ‘tiburón’.

"Acuérdense de que Junior es tu papá", escribió Shakira acompañada de una imagen de los jugadores del club. Con esta célebre frase y un emoji de tiburón, la artista se une al anhelo que todos los junioristas esperan este miércoles.

Acuérdense que Junior es tu papá! https://t.co/SwzfMY06qQ — Shakira (@shakira) December 13, 2023

A partir de las 8:00 p.m. rueda el balón en el estadio Atanasio Girardot y desde la distancia, Shakira estará acompañando al equipo de su tierra.

Como ella, muchos aficionados lejos de la ciudad le envían muestras de cariño al club que espera traer la décima estrella a Barranquilla.

Por ahora, Shakira trabaja en lo que será su próximo álbum musical y ya anunció la gira estipulada para el 2024, la cual será la más extensa e importante de su carrera.

"Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera".