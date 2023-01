¿Quién sería el nuevo romance de Selena Gomez?

Desde su ruptura con Justin Bieber, la cantante y actriz Selena Gomez se ha mostrado muy discreta con todo lo relacionado a su vida sentimental; sin embargo, fuentes cercanas a la artista habría revelado que el amor habría tocado nuevamente su puerta. ¿De quién se trata?

Al parecer sería Andrew Taggart, el integrante del popular grupo The Chainsmokers, reconocido por grandes éxitos musicales como ‘Don't Let Me Down'.

Así lo citó la revista US Weekly, quienes indicaban que ambos estarían comenzando una relación de manera muy discreta y casual, pero sin esconderse.