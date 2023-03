El actor Sebastián Carvajal contó detalles de su vida amorosa

Aunque, no todo ha sido fácil, pues según dijo a la revista Vea, tuvo una cita que no salió cómo esperaba.

“Recuerdo que una vez salí con una amiga a tomar algo. Yo tenía una gripa terrible, pero no podía perder la oportunidad de salir con ella, pues me parecía una chica muy linda (…) Estábamos en la cita y yo me soné, creo que no me limpié muy bien y me quedó algo pegado en la cara, a lo cual ella no dudó en reaccionar, ¡qué vergüenza!”, recordó el actor.