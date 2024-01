Se filtra audio de nueva canción de Carlos Vives titulada ‘Eso es mondar’

“Es monda, es mondá, esa palabra es mondá. Si la moto no te quiere arrancar, si el vecino no deja de joder, si el que miente no deja de mentir, si una amiga te partió el corazón, entonces dile que te vale monda». Con esta letra, Vives busca revelar las diversas situaciones en las que la palabra «mondá» puede ser utilizada, desde momentos de frustración hasta situaciones cómicas y cotidianas.

EL HERALDO consultó al equipo de prensa el artista que confirmó la veracidad del audio e informó que: “Se filtro una canción que va a salir, se llama ‘Eso es Mondar’, no ha salido la versión oficial aún”.