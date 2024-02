Ganador de La Voz Kids acusó a su padre de dejarlo sin el dinero del premio

“Seis meses después de que yo gano La Voz, él se va y se lleva el premio y solamente supe que se fue y ya no volvió”, explicó Roberto Xavier en un video publicado por Eslowolse y que se ha hecho rápidamente viral.

Pero su padre tuvo un argumento para hacer lo que hizo, razón que muchos internautas han calificado de “descaro”: Él dijo que se iba de la casa, dijo que el premio era más de él que mío porque él me había enseñado a cantar”.

Ante lo que denuncia, el joven cantante no se amilanó y aunque no le hubiese gustado que el destino hubiese sido así afirmó que estaba “bien, el dinero va y viene, el talento me lo quedé yo y le doy gracias a Dios.