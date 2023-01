Esto es lo que pensaba Shakira acerca del matrimonio cuando tenía 19 años

Shakira estaba de visita en tierras aztecas promocionando su más reciente lanzamiento: Pies descalzos. Era 1996 cuando Paco Stanley la invitó a su programa televisivo. Allí la barranquillera no solo canto sino también dejó saber qué pensaba acerca del matrimonio.

“Lo he pensado; no creo que exista una edad apropiada ni una condición específica, yo creo que es cuando realmente te sientas preparado para convivir con otra persona; todavía no estoy preparada”, dijo.