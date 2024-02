Residente anuncia un nuevo álbum con un video de terapia junto a Najwa Nimri

"Finalmente vas a sacar tu álbum, después de seis años. Lo que más estrés te causa, las letras: Las letras importan. A todo el mundo le importan las letras", concluye para ayudar a Residente.

El cortometraje aparece acompañado de un mensaje en el que el cantante reconoce que no tiene los mismos ánimos que hace 20 años y que quiere hacer "otras cosas hace tiempo".

"Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir, pero no quiero", continúa el mensaje.

En una reciente entrevista con EFE durante el Festival de Sundance, donde triunfó la película 'In the Summers', en la que debuta como actor, Residente afirmó que ahora ve como prioridad afianzar su carrera en el cine.

El cantante ha publicado durante el último año otros cortometrajes como 'Problema cabrón', aproximadamente 10 minutos de denuncia social; 'Quiero ser baladista’, junto a Ricky Martin, y ‘Residente y el Cura’, en el que aparece el actor español Javier Cámara.