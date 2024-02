Residente lanzará este martes ‘313’, siguiente sencillo de su próximo álbum

"El día que la invité estaba en el loby y me puse a escuchar nuestros mensajes, las notas de voz tuyas, y no me lo vas a creer, pero mientras escuchaba tu voz, empezó a sonar el piano bien cabrón en el hotel. Miro el teléfono y eran las 3 y 13, y ahí fue cuando por primera vez entendí que ese número iba conectado contigo. Y pues nada, me puse a pensar en nuestros mensajes, y el último que me mandaste, fue a las 3 y 13", manifiesta el artista.