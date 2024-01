Reviven cuando Sofía Vergara dijo que sus ídolos eran Shakira y Carlos Vives

Dejar atrás la comedia, que la posicionó como una de las mejores actrices de Hollywood, y la mejor pagada durante muchos años, para irse al pantanoso mundo del drama fue el principal reto de Sofía Vergara.

Poder demostrar la gama de recursos interpretativos que posee y que no había podido explorar, pero que en Griselda no solo los saca a relucir sino que nada como pez en el agua, aunque no haya sido fácil.

“El reto fue todo, porque yo nunca había actuado en español, nunca había hecho un drama, nunca había tenido un director que me iba a dirigir en español, nunca había usado prostéticos, o sea, yo nunca había usado nariz, dientes de mentira, plástico, la peluca”, reconoció a EL HERALDO.

Pero, cuando la barranquillera conoció al caleño Andi Baiz supo que todo iba a marchar de buena manera a pesar del miedo: “Yo quería hacer un buen trabajo, y tenía mucho nervio, pero después de que conocí a Andi, como que dije: ‘yo voy a hacer lo que él diga, voy a dejar que él me guíe’”.

A partir de ahí tuvo que empezar a adentrarse en el personaje, en Griselda, esa que le causó miedo en esa exploración, pero que quiso tomar las riendas y demostrar su calidad interpretativa en uno de los trabajos más complicados de su carrera.

“Trabajé bastante buscando el personaje, cómo caminaba, cómo se reía, cómo bailaba, pero todo eso también lo hice con la ayuda de Andi. Él iba a mi casa en las noches antes de que comenzáramos el rodaje, me enseñó a fumar, yo a los 50 años todavía no sabía fumar, no sabía prender un cigarrillo, me enseñó a meter cocaína”.

Y, aunque ambos reconocen que es la magia de la televisión la que permitió eso, pues todo era falso, Sofía sí sufrió al hacerlo. “La cocaína era de mentira, pero como una leche en polvo asquerosa, que igual sí me la tenía que meter en la nariz”.