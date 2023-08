Anahí publicó emotivo video de los ensayos de RBD para la gira de conciertos

"Eso tan horrible que ven es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in-ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo (...) creo que nunca había llorado de un dolor así", escribió en una 'historia' publicada en esa red social a mediados de junio.

A finales de julio Anahí volvió a referirse al tema y reveló que aunque la recuperación iba bien aún no había podido recuperar su capacidad auditiva. A pesar de que desde el primer día se ha mostrado optimista, no negó que en algunos momentos se siente frustrada por no poder escuchar.

"Buenas noticias, está sanando; no tan buenas, sigo sin oír. ¿Cuánto tiempo tarda esto? En fin, seguimos", fue el texto con el que acompañó una foto que subió en sus 'historias'.