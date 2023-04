Pasajero de avión ve The Office al lado de Rainn Wilson sin reconocerlo

Según su propia cuenta de Instagram, Wilson se sentó junto a un hombre que estaba viendo la serie en la pantalla del asiento de avión, pero no se dio cuenta de que estaba sentado al lado de uno de los protagonistas.

El actor, quien se encuentra en medio de una gira de comedia, publicó en Twitter una serie de fotos y un breve relato sobre lo sucedido. En las imágenes, se puede ver a un hombre desconocido viendo un episodio de "The Office" en su computadora portátil mientras Wilson se encuentra sentado a su lado en el avión.

“When the person next to you have no idea who you are”, que traduce a “cuando la persona al lado tuyo no tiene idea de quién eres”, fue lo que escribió el reconocido actor al publicar el video en sus redes sociales en el que muestra al compañero de vuelo viendo de The Office durante las cinco horas de viaje.