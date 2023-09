¿Quién es Lili Melgar? La mujer a quien Shakira nombra en ‘El Jefe’

No obstante, su trabajo no terminó siendo bien retribuido. Se conoció que Gerard Piqué no le pagó la indemnización correspondiente a la mujer luego de despedirla porque está habría dialogado con Shakira sobre su infidelidad.

Ante esto, la barranquillera no dudó en contactarla para volver a contar con sus servicios en Miami. De hecho, la hija de la mujer, quien aparece en X como Dariana Melgar, publicó: "a pesar de todo ella sigue trabajando con Shakira, te amo mamá".

TE AMO MAMÁ #lilimelgar #boliviana pic.twitter.com/kUQHbwY6gZ — Dariana Melgar (@darianamelgar14) September 21, 2023

Shakira volvió a utilizar su arte para rechazar este tipo de injusticias sociales, haciendo hincapié en la explotación laboral que viven millones de migrantes en el mundo.