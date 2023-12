Así luce actualmente Angélica Jaramillo de ‘Protagonistas de Novela’

Aunque algunos han mantenido su popularidad con el paso del tiempo, otros no han vuelto a ser transmitidos. No obstante, esto no impide que sigan siendo muy recordados en los hogares colombianos.

Uno de estos realities fue el controvertido programa del canal RCN, 'Protagonistas de nuestra tele', que reunía a participantes en la denominada 'Casa estudio' en busca de nuevos talentos en la actuación en el país.

A pesar de que el reality dejó de emitirse hace años, actualmente se reconocen a varias figuras prominentes en la farándula colombiana que alcanzaron la fama gracias a este formato.