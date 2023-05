Luisa Fernanda W reveló qué fue lo último que le dijo a Legarda

Muchos seguidores de Legarda interpretaron esta actitud como “fría” e “indiferente”. También arremetieron contra la ‘influencer’ por empezar pocos meses después un romance con el cantante Pipe Bueno, con quien ya tiene dos hijos.

Sobre esta situación, Luisa comentó que aunque ha sido bastante difícil superarla, ha decidido conservar con cariño el recuerdo de Legarda y lo que vivió con él.

“Fue una etapa supremamente dura en mi vida, sigue siendo dura, fue algo que marcó mi vida de una manera supremamente fuerte porque nadie está preparado para la partida de una persona. No hay día que yo no tenga a Fabio presente. Ya es un tema que ya lo entendí, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo uno no va a recordar una persona que te entregó cariño, amor, respeto?, ¿cómo no la vas a guardar en tu corazón?”, dijo en ‘Pid Podcast’.