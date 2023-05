La ‘Flaca’ pone en evidencia a Daniela en el Desafío The Box

“Todas nos paramos, el tronco se levantó, Daniela pasó todos los discos y pasó al otro lado”, dijo la mujer.

Luego, aseguró que no había dicho nada, para no tener problemas durante la competición, “yo quedé de última y Daniela cogió ventaja. Pero no dije nada porque me cago la prueba y nos ponemos a alegar”.

Así mismo, dijo que Daniela no debió actuar así y de haberlo sabido, cada una hubiera pasado sola. Cabe recordar que no es la primera vez que la ‘flaca’ está en el ojo del huracán. Hace unos días tuvo una polémica después de haber causado destrozos junto a Yan del equipo Beta en la cabaña de Cubo cuando estaba bajo los efectos del Alcohol.