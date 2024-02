Premios TikTok reúnen a los mejores influenciadores latinoamericanos

La tercera edición de los TikTok Awards 2024 reunió este miércoles a los mejores 'influencers' (influyentes) latinoamericanos nominados por el público de la plataforma, un método que, según ellos, es más auténtico y aprovecha las ventajas de la aplicación.



Así lo afirmaron en declaraciones a EFE durante la alfombra roja de los galardones, que transformó los estudios de Televisa en la Ciudad de México en un río de personalidades influyentes en el panorama digital.



"No sé si sea más real, pero al menos la gente es la que vota", aseguró el rapero mexicano Yng Lvcas, nominado a mejor canción del año con 'Bebe Remix', en colaboración con el renombrado artista Peso Pluma, también mexicano.



Subrayó que, así, la elección de los finalistas es "más orgánica".



En este sentido, el influyente y copresentador de la gala junto a la actriz y cantante Belinda, Juanpa Zurita, afirmó que este método de elección "algo disruptivo" es la "mejor manera de poder aprovechar las herramientas que tiene TikTok".



El público tuvo desde el 10 de enero la oportunidad de votar, a través de la aplicación, a sus creadores favoritos en 17 categorías, como ‘Creador del año’, ‘Creador revelación del año’ o ‘Pro del gaming’.



Para la creadora de contenido colombiana especializada en maquillaje Pautips, su nominación en la categoría '#TikTokBeauty', que premia a los mejores influyentes en materia de belleza, es señal de la fortaleza de su comunidad.



"Eso demuestra que he hecho un trabajo y que tengo una comunidad muy fuerte", opinó.



Entre las personas aspirantes a ser las mejores influyentes del año, destacan el mexicano Javier Ibarreche, conocido en TikTok como @ibarrechejavier, y las gemelas también mexicanas Ara y Fer (@arayfer_ha).



La cantante chilena Princesa Alba, finalista a artista revelación del año, señaló las facilidades que pone TikTok a los artistas para "poder alcanzar la viralidad".



Agradeció a quienes le han votado para optar a este galardón, lo que supone "un honorazo", y añadió que es la única nominada chilena: "Ojalá estar a la altura".



En la categoría de ‘Artista del año’, figuran personalidades de renombre mundial, como Camilo, originario de Colombia; el puertoriqueño Yandel, o el venezolano Danny Ocean.



Los TikTok Awards también reconocen a la tendencia del año, entre las que compiten la ‘Se va a caer’, popularizada por las drag-queens Burrita Burrona y Turbulence Queen, o la ‘Alucín’, viralizada por los hermanos Sebastián y Eugenio Esquivel, quienes también están nominados en la categoría ‘Artista revelación del año’.



"Teníamos ya un año esperando por vivir esta gran experiencia que es estar aquí en los TikTok y que sea nuestra primera vez y estar nominadas es lo mejor que podemos vivir", celebró Turbulence, originaria del estado mexicano de Nuevo León.



Finalmente, Zurita explicó que, en 2013, cuando aterrizó en internet, era "inconcebible" una gala como la de hoy y animó a todas las personas que ahora están empezando su carrera en las redes a aprovechar la oportunidad.



"Yo veo que hoy, especialmente con TikTok, las probabilidades para que te viralices son más altas que nunca y esta democracia digital no existía antes. Aprovéchenla, no sabemos cuándo va a acabar porque todo tiene un fin", concluyó.