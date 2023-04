Esta fue la razón que provocó la salida de Margarita Reyes de Survivor

“No siento que tenga nada roto, es como la lesión que llevo teniendo en varios juegos. Es la tercera vez que me vuelve a dar, me duele el tobillo y la rodilla. Me preocupa demasiado de la competencia, no quiero salir por esto. He dado todo, no he parado, no quiero salir y si puedo regresar” dijo la actriz Margarita Reyes.

Sin embargo, el dolor fue tan fuerte que debió ser auxiliada por el excampeón mundial de boxeo, Eléider Álvarez, quien además consoló a una Margarita que terminó llorando a cántaros como consecuencia del dolor.

A su vez, el especialista que la atendió, explicó que “Margarita tuvo un trauma en la rodilla derecha y como consecuencia tiene una lesión en el ligamento colateral mediano. Ya no puede deambular, ni caminar, tierne que estar en un reposo de 21 días”.