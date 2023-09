Video: fanáticas tocaron los genitales del cantante Luis Miguel Fuentes

"Se montó la del incidente y puedo decir que intempestivamente yo me quedé anonadado, porque pensé que me iba a abrazar cuando ella se baja, se agacha muy rápido y me muerde mis partes íntimas, me dolió mucho", comentó el artista a Caracol Televisión.

La mujer, luego de agredir al artista, intentó obligarlo a besar sus partes íntimas, lo cual generó indignación y molestia en Fuentes.

Debido a este incidente, Luis Miguel recibió atención médica para determinar las posibles lesiones que habría sufrido.