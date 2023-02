¿Piqué habría tenido cambios físicos desde que se separó de Shakira?

En medio de una entrevista con el streamer español Ibai Llanos, el deportista habló de su forma de vestir.

“Pero, ¿ves revistas de moda para actualizarte o no? No, no. Por curiosidad, o sea, ¿ves lo que está de moda?”, le preguntó Llanos en una transmisión reciente en Twitch.

“No, la verdad que (...) no, voy a la tienda con mi novia y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta”, contestó el exdeportista.