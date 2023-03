¿Pipe Calderón se le declaró a Mafe Romero?: conozca los detalles

“Mafe, mira, la verdad yo siempre te he respetado mucho, pero sí he sido un fan tuyo y aprovecho las cámaras de ‘Lo sé todo’ para decirte que me has encantado desde siempre. Es en serio”, explicó Calderón.

La respuesta de Romero fue la siguiente: “Espérate que estamos en televisión nacional y menos mal tienes gafas porque no puedo ni mirarte la cara, gordo […]. Niño, te vas a poner con esos proselitismos a esta hora”, comentó la presentadora, bastante apenada.

A lo que Calderón respondió: “Tienen a una mujer demasiado bella y talentosa. Te admiro profundamente, eres de lo máximo que he conocido en este país. Talentosísima y que baila delicioso”.