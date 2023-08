La controversia que despertó Sergio Mayer en ‘La Casa de los Famosos’

“No, no, no (…) ya, ya, ya no juego”, expresó Nicola Porcella ante lo sucedido. El exfutbolista se levantó del piso y cubrió su cuerpo con una playera, mientras preguntaba: “¿Por qué hiciste eso? ¿la crema esa qué era?”

Tiempo más tarde Sergio Mayer tomó un cepillo dental y le dijo “Te salvaste porque esto iba directo a ti”. El hecho fue rechazado por los televidentes quienes solicitaron la eliminación de los implicados, pues, consideraron que fue “abuso” y la agencia que representa a Nicola Porcella anunció que tomará “cartas en el asunto”.