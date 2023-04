Patricia Silva dio detalles de la depresión que sufrió luego de su separación

Sin embargo, la humorista manifestó que puedo salir de la situación, gracias a su acercamiento a Dios y a la llegada de otro amor a su vida.

“En la segunda cita me dijo que me casara con él, que yo era la mujer que él estaba buscando”, contó Silva sobre su actual esposo. “Él tenía que irse a un viaje y se demoraba quince días y me dijo que al regresar esperaba mi respuesta y cuando volvió nos fuimos a vivir juntos”, agregó, contando que ya han pasado 18 años desde ese crucial momento.

A pesar de su talento, profesionalidad y gran éxito, de Patricia también fue conocido el caso de demanda a Caracol en 2016, en temas relacionados a su proceso de pensión. En ese año la actriz aclaró que se trató de un problema con los fondos de pensión y que siguió trabajando en el canal sin ningún tipo de problema y con el apoyo de siempre.