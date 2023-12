‘A la suerte’, la apuesta flamenca de Pamela Zuleta

“Yo empecé primero dando clases de violín, clases de piano, después empecé a cantar. Inicié grabando música urbana hace como unos 5 años, pero a mí siempre me ha gustado el flamenco, siempre. Entonces no me atrevía a sacar este estilo de música porque estaba muy fuerte el urbano, entonces todo el mundo me decía vete por el urbano. Y yo empecé a cantar, pero hasta que me aburrí porque no es lo mío y no me sentía cómoda haciéndolo”, dijo Zuleta.

Por otro lado, Pamela explicó que la canción la tenía preparada hace un año y medio pues estuvo en un campamento musical durante 7 días en el que logró hacer 7 canciones, una de ellas ‘A la suerte’.

“Yo ahí estaba retomando mi proyecto porque yo lo dejé un tiempo y ese campamento fue como para retomarlo. Grabamos 7 canciones y 6 eran urbanas y una es esta, fue la primera que grabamos. Yo llegué al estudio y los productores no los conocía nada, me preguntaron ‘¿Qué referentes tienes? ¿Qué te gusta?’ Y yo dije esto es lo que me gusta, quiero hacer por lo menos una canción así”.

Finalmente, la artista explicó que en el momento está concentrada en seguir sacando sencillos, el próximo de ellos será grabado en enero para poder ser lanzado en el mes de febrero.