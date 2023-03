Reapareció Óscar Naranjo, exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’

En un video publicado en TikTok señaló, en su momento, que ya no le gustan los hombres y que a pesar de que está soltero, quiere tener una esposa y formar una familia próximamente. La mayor sorpresa fue cuando reveló que su fuente de ingresos dependía de las ventas de rosquitas y diabolines. Según lo que contó, ofrece sus productos en las calles.

Ante esto Edwin Garrido otro de los participantes más recordados del show dijo que intentó contactarse con Naranjo para apoyarlo.

"Yo lo llamé, hablé con él porque muchas personas me escribieron que querían darle ayudas económicas de varios ceros, y saben qué hizo, me bloqueo, yo ante Dios no puedo mentir", contó.

Y añadió que "Óscar está tan claro con Dios que dijo: 'yo esto no lo hago para beneficiarme, espero el premio de Dios no el de la gente'. Él no quería que la gente pensara que él había hecho ese vídeo para beneficiarse y por eso me bloqueó porque no quería que yo le diera el teléfono a las personas que me habían dicho, Edwin dale el teléfono que le voy a ayudar, pero me decía que no, juradito", concluyó.