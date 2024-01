¿Cómo va el caso del nieto de ‘Poncho’ Zuleta, herido a bala por la Policía?

Incluso aseguró recibir llamadas donde le advierten que no regrese a Ocaña, de donde es su familia.

“Pensé en regresar a Ocaña con mi familia, pero me llaman constantemente y me dicen que no tengo nada que ir a hacer allá, que deje el caso de mi hijo quieto. Estamos a la espera de que la Policía indemnice a mi hijo a quien le dañaron por completo su vida, pero hasta ahora no hay ni siquiera una imputación”, dijo.

Por ahora se sabe que el caso se mantiene en la Justicia Penal Militar y no se conocen muchos detalles sobre el mismo.