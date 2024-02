Nicki Nicole confirma ruptura con Peso Pluma por presunta infidelidad

En su mensaje agregó que "el respeto es parte necesaria del amor" y que "lo que se ama, se respeta" y "lo que se respeta, se cuida".

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy" fue la rotunda frase usada por Nicki Nicole tras la filtración de esas imágenes de su novio junto a otra mujer, que da a entender que la cantante argentina da por finalizado el noviazgo.