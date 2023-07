Natalia Ramírez habló de su regreso a nueva temporada de ‘Betty, la fea’

Sobre ello, la recordada Marcela mencionó: “No, un lugar de trabajo digno, que siempre lo hemos tenido. Para mí, Marcela Valencia es un personaje maravilloso, no quiero que se olviden de ella, me dicen Marcela y me volteo”.

Finalmente, le preguntaron y le gustaría volver a interpretar a ‘Marce’ y respondió con un rotundo “me encantaría”.

Recientemente, Marcela Posada, la popular ‘Jirafa’ del ‘Cuartel de las feas’ habló desde sus redes sociales sobre el inicio de las grabaciones del programa. La actriz que personificó a Sandra Patiño, sus seguidores le preguntaron a través de sus redes sociales: “¿Es cierto que habrá otra secuela de Betty?”.

Y respondió: “Eso dice que por contrato no puedo decir nada, pero por ahí se rumora que si pasará”.