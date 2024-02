Nanis Ochoa reveló que su vida corrió peligro en medio de una cirugía

“Llevaba 3 años lactando a Francesca, ustedes se imaginarán como tenía esas ‘quicas’. Fui a varios cirujanos y me dijeron que tenían que reducir la mama y me tenían que hacer una cicatriz muy grande”, manifestó Ochoa.

Concluyó: “Me hice un procedimiento que, creo que ahorita es un mito todavía, y son las costillas. No me las quité, me hicieron una técnica nueva que es como entrar posicionar diferente como la costilla como hacia adentro. Próximamente, me verán con una cinturita”.