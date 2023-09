“No hubo maltrato físico”: Nanis Ochoa sobre video de discusión con su pareja

"No voy a ahondar mucho en el tema por amor y respeto a mis hijas. Solamente les quiero decir que sí tuvimos una discusión, sí fue real, fue un en vivo que se me fue (por accidente) y lastimosamente estábamos discutiendo como cualquier pareja lo hace. Solamente les puedo decir que no hubo maltrato físico, estuvimos hablando duro y mi hija se angustió, yo la tenía cargada, por eso ella grita, pero no hubo ningún maltrato físico", indicó la presentadora.

Ochoa agregó que después de ese episodio ella y Juan Pablo Navarrete han tomado ciertas medidas para mejorar su relación como asistir a terapia de parejas.