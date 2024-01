Las razones por las que Nacho Vidal nunca grabó con Esperanza Gómez

Precisamente Nacho Vidal, otro de los actores más reconocidos del entretenimiento para adultos, confesó que nunca pudo trabajar con ella simplemente porque no coincidieron.

“Claro que la conozco, nunca tuvimos la oportunidad de trabajar… Somos muy buenos conocidos, ella es muy amiga de mi ex pareja. ¿Puedes creer que nunca la he visto trabajar? Sorprendentemente, nunca he visto pornografía”, dijo el actor, en una entrevista en el programa ‘Lo sé todo’.

En otros detalles sobre su vida, Nacho reveló que “nunca he trabajado por dinero, solo por placer. Es un trabajo sucio pero alguien lo tenía que hacer. Me tocó ser Nacho Vidal”.