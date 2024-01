Murió Rose Marie, la esposa del cantante Bobby Cruz

Una de las voces más importantes de la salsa está de luto. El cantante puertorriqueño anunció este lunes que su esposa, Rose Marie, falleció en horas de la mañana sin revelar detalles de la causa del deceso.

En su emotivo mensaje de despedida el boricua aseguró que este fallecimiento deja un vacío profundo en su corazón y el corazón de toda su familia.

“Ella fue el regalo más grande que la vida me dio, y la vida me quitó. Fui un hombre afortunado por tenerla todos estos años. No tengo palabras para agradecerle a mi Señor por el privilegio de haberla tenido en mi vida”.

Bobby Cruz también dijo: “Gracias Rose Marie por ser mi ancla, mi norte, mi amiga y compañera. Nos vemos pronto. Te amo Rose Marie”.

Rose Marie y Bobby Cruz llevaban alrededor de 63 años casados y su matrimonio deja tres hijos: Bobby Jr, Cindy y Tania.