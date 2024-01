Murió la actriz Lynne Marta, de ‘Los Ángeles de Charlie’ y ‘Starsky & Hutch’

También estuvo en 'Red Sky at Morning', '43: The Richard Petty Story', 'Genesis I'I y 'Adams of Eagle Lake' y en series como 'Then Came Bronson', 'Kojak', 'Medical Center, Marcus Welby',' M.D.', 'Designing Women' y' Law & Order', entre otras.

La muerte de Marta ha llamado la atención en el mundo de Hollywood por darse justo una semana después de la partida de su expareja, el también actor David Sould.