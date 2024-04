Murió Barbara Rush, actriz de ‘Batman’, a sus 97 años

Entre las películas en las que participó figuran 'Orgullo de raza', la cual protagonizó junto a Rock Hudson; 'Magnífica obsesión', 'Más poderoso que la vida', 'El baile de los malditos', 'La ciudad frente a mí' y 'Gallardo y calavera', entre otras.

En televisión, Barbara Rush apareció en series como 'Peyton Place', 'All My Children', 'The New Dick Van Dyke Show' y '7th Heaven'.