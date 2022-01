Conmovedora reacción de abuela con discapacidad visual al conocer a su nieto

Así, cuando la mujer abrió la puerta el hermano de Carla le entrega en sus brazos la planta que ella esperaba, pero que resultó ser el bebé. En ese momento se aprecia a la abuela, con discapacidad visual, percatarse de que lo que tiene en sus manos es su anhelado nieto.

En video se logró captar este conmovedor instante, que además muestra el desconcierto de la mujer ante lo que sucedía y su paso a las lágrimas y abrazar fuertemente al bebé.

Losinternautas reaccionaron en las redes sociales tras la publicación, que inicialmente fue develada por el medio argentino Clarín.

Aunque esto sucedió en enero de 2021, el video se volvió nuevamente tendencia luego de que Carla lo compartiera en su Instagram recordando la escena a propósito del cumpleaños de su madre.

“Una semana antes de que cerraran todo por la pandemia me enteré que estaba embarazada. Mi familia no me vio embarazada, ni pudieron conocer al nuevo integrante cuando nació. Hasta que un día se conocieron así”, escribió la feliz madre en la publicación.