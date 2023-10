Muere Keith Jefferson, actor de ‘Django desencadenado’ y amigo de Jamie Foxx

El intérprete, que participó en la mas reciente largometraje “The Burial”, pereció a casi dos meses que diera a conocer que fue diagnosticado con cáncer.

“De vez en cuando, Dios te pone un reto y te lo deja a ti para que lo soluciones. Cuando fui diagnosticado de cáncer, tuve que parar, tomar una pausa, y no quise compartirlo con nadie. Ni si quiera mi familia y familia extendinda. Hoy estoy en el lugar correcto para transmitirlo porque mi fe es cada vez más fuerte”, escribió el artista en ese entonces junto a una imagen conmovedora.

La noticia de su fallecimiento ha rotos los corazones de sus colegas, entre ellos, el actor Jamie Foxx, con quien llegó a compartir escenario en el drama dirigido por la cineasta Maggie Betts, que se estrenó este viernes por Amazon Prime Video.

Desde sus redes, el artista le dedicó un mensaje entrañable donde destacó que fue su gran amigo y compañero del alma.

“Esta pérdida duele. Keith, no has sido otra cosa que absoluta gracia, toda tu vida, tu corazón es puro amor sin medida, has sido una alma maravillosa. Te extrañaremos inmensamente. Va a tomar un tiempo superar esto. Adiós, amigo mío. Te quiero”, escribió Foxx.

El funeral de Jefferson se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, en el estado de Texas.