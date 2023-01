Millie Bobby Brown, acusada de besar a compañero sin consentimiento en el set

La actriz española de 18 años está siendo acusada de haber vulnerado el espacio personal de su compañero Louis Partridge, quien interpreta a Lord Tewkesbury en la cinta y es el principal interés amoroso de la protagonista en la trama.

Resulta que en un video publicado por Netflix, Brown misma relata la experiencia que se vivió en el set.

“Fue en el ensayo, le agarré la cara y lo besé, y él estaba muy sorprendido”, comentó la actriz, antes de añadir que, también fue “es realmente emocionante ver a una chica dar el primer paso”, agregó.

“Como Louis es un buen amigo, no paré de darle puñetazos, no estaba fingiendo, realmente le estaba pegando. Al final, me dijo: ‘Millie, ¿puedes fingir que me das un puñetazo?’ Lo estaba golpeando en el estómago”, siguió diciendo.