Millie Bobby Brown confesó que quiere despedirse de ‘Stranger Things’

“Siempre hemos soñado con una versión animada de “Stranger Things” que siga la línea de los dibujos del sábado por la mañana con los que crecimos. Es increíble ver cómo se nos cumple este sueño”, dijeron en un comunicado Matt y Ross Duffer en referencia a producciones como “He Man and The Masters of the Universe” (1983).

El filme estará dirigido por Eric Robles con la producción de los hermanos Duffer junto a Dan Cohen y será impulsada por la empresa de animación Flying Bark, que tiene su sede en Sidney (Australia).