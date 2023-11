Miguel Bosé revela las razones por las que perdió su voz

Actualmente, Miguel Bosé está sometiéndose a un riguroso entrenamiento diario para fortalecer su espalda. Posteriormente, recibirá sesiones con un foniatra, un profesional especializado en el diagnóstico y tratamiento de trastornos vocales.

A pesar de los desafíos, Bosé se muestra optimista y espera volver pronto a los escenarios. Esta posibilidad está en su mente, ya que compartió con Carlos Sobera que tiene la intención de iniciar una gira para el próximo año, específicamente en septiembre.

Anunció con entusiasmo: “Por fin vuelve la actividad. Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he ‘tragado’ la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades”. Además, estableció un plazo de aproximadamente un año para alcanzar una completa recuperación.

Miguel Bosé, hijo del famoso torero Luis Miguel Dominguín y la talentosa actriz italiana Lucía Bosé, nació en Panamá en 1956. Después de finalizar sus estudios en el Liceo Francés de Madrid, siguió su pasión por el baile en Londres.

Antes de descubrir su vocación musical, residió en ciudades como París, Roma y Nueva York, explorando el teatro, la comedia musical y el cine. Sin embargo, sería en la música donde alcanzaría la fama, convirtiéndose en uno de los íconos del pop español.