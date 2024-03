Así fue la época del colegio de Melissa Martínez

Melissa Martínez es una de las periodistas más queridas en Colombia. La atlanticense se ha ganado el corazón de sus seguidores por cuenta de su carisma y pasión por su profesión.

Para conocer más detalles sobre su vida, recientemente, fue invitada al programa ‘Día a día’ de Caracol Televisión en el que le dieron una gran sorpresa con un tema relacionado a su infancia y su formación académica.

Martínez estudió en el colegio femenino Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de Las Misericordias que se encuentra ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico.

Rochi Stevenson se trasladó hasta la institución de la que egresó Melissa Martínez y entrevistó a uno de sus maestros que le dio clases cuando era una niña.

“Melissa fue muy aplicada en el colegio, desde sus inicios, primero escribiendo para el periódico escolar ‘Paradigma siglo XXI’ y luego su incursión en la emisora del colegio ‘Paradigma music’, donde siempre se destacó por su liderazgo y participación”, relató Eduardo Cabaret, profesor de español de la institución.

Concluyó: “Era una niña inquieta se perfilaba como periodista, en medio de sus inquietudes siempre era muy aplicada. En cuanto al deporte era buena observadora y analítica pero no era muy buena e educación física”.

En medio de la entrevista reveló Martínez además que come papel. “Fui al nutriólogo y me dijo que eso se llama síndrome de pica, el cual se da en personas que ingieren cosas que no tiene ningún aporte nutricional al cuerpo, en este caso el papel”.