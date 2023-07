Emotivas confesiones en ‘MasterChef Celebrity’ en medio de un reto

Cuando llegó el turno de Daniela Tapia manifestó que, sin duda, los relatos de sus compañeros fueron muy dolorosos. Pero cuando inició ha hablar, la actriz dejó sin palabras a sus compañeros y a la presentadora Claudia Bahamón.

“Fui la penúltima en hablar, cuando me toca a mí, había escuchado a 16 personas contar historias de vida que te van sacando lágrimas (…) Me desbordé, porque llevaba rato aguantando y aguantando historias dolorosas”.

“Si la inspiración para cocinar es de memorias y dolores, puedo hacer una mesa de bufé. He perdido 2 bebés, un amor que amaba, he tenido padre ausente, he perdido a la abuela que amaba con la vida. Escuchándolos a todos, cada cosa que han tenido, lo he vivido. No sé ni qué voy a cocinar”, concluyó.