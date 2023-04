Presentadores de ‘La Red’ se fueron contra Juan Duque, ex de Lina Tejeiro

Recientemente, el también generador de contenido despejó algunas dudas a sus seguidores, quienes se preguntaban si tenía nuevo amor.

Por medio de la herramienta de caja de preguntas de la red social, una internauta preguntó: “¿Por qué escondes a tu nueva pareja?”.

“Mi amor, no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación, saqué la canción María, empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental, no es esconderla, es simplemente no mostrarla al ojo público, porque sería como exponer a una o dos personas a que hablen bien o a que hablen mal, y empiecen a opinar de que ‘por qué le pidió el cuadre de esa manera’, que ‘ese regalo de cumpleaños tan chichipato’. No hay necesidad, nos disfrutamos los dos y ya, así es mejor”, confesó.