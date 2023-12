Martha Isabel Bolaños reveló que le cancelaron la visa estadounidense

Continuó diciendo: “Cuando yo viví en Chicago, yo mesereaba y al mismo tiempo hacía casting, audiciones y estaba buscando mi sueño americano y empezaron a pasar cosas, recibí un libreto desde los Ángeles y yo decidí por temas emocionales venir a Colombia y regresar después”.

Dicha decisión desencadenó que la actriz no pudiera ingresar al país norteamericano y le terminaron cancelando la visa.

“Esta fue una pésima decisión. Después no pude volver a entrar, me cancelaron la visa. Definitivamente si yo me hubiera quedado probablemente me hubiera ganado ese casting, posiblemente no estaría aquí”, concluyó.