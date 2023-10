Marilyn Patiño envió un mensaje a quienes se burlaron de su situación

Hace algunos días, la actriz Marilyn Patiño informó que su ex esposo, padre de sus dos hijos, murió. Por medio de un video indicó que Héctor Fabián Bonilla fue asesinado. “Él estaba de viaje en Cali. Tenía una finca ganadera en el Cauca, por lo que muy seguramente iba a su tema de la ganadería”, se escucha en el relato.

Desde ese momento, Patiño quiso enfrentar la situación de la mejor manera posible e inclusive manifestó que no tenía intención de “vengarse” o ser parte de lo sucedido.

“No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie. Pido que me dejen quieta. Pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones, ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tienen en conocimiento el Gaula y las autoridades”, enfatizó.

Personalidades del mundo de la farándula y sus seguidores enviaron palabras de solidaridad para enfrentar este momento junto con sus hijos. Sin embargo, al parecer también ha recibido comentarios mal intencionados por parte de algunas personas.

Por esta razón decidió pronunciarse nuevamente en sus redes enviando un fuerte mensaje a quienes se burlaron de su situación.

"Solo tengo algo para decirle a los que ahora se burlan de mi y de nuestra “desgracia” mi lucha siempre ha sido de rodillas ante Dios y siempre me he levantado en victoria con cada una de las pruebas que me han llegado porque ; mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados,contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo", expresó Marilyn Patiño, reconocida por sus papeles en producciones como ‘Oye bonita’, ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘La Hipocondríaca’

En medio de su mensaje publicado en un post en Instagram añadió: "no soy religiosa, soy creyente de la justicia y la verdad, doblo rodilla y me levanta mi padre en Victoria . Así que aquí públicamente pongo delante de ti señor a los burlones escondidos detrás de un perfil".