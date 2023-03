Lo bueno y lo malo de la fama, según Mariana Correa, hija de Natalia París

Por otro lado, destacó que lo bueno para ella precisamente aprender a tener los pies en la tierra y no perder la humildad.

“Y lo bueno es que la fama no me dispara el ego porque ya sé lo que es (yo no me considero famosa, pero la he visto de cerca) para mí todas las personas son iguales y ante todo debe primar la humildad, entonces siento que cuando algunas personas no conocen la fama y la obtienen se les olvida que todos estamos en el mismo nivel. Se les olvida la humildad”, mencionó.