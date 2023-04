Ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele vende dulces en Barranquilla

“Mis amores recuerden que tenemos para todos ustedes nuestros deliciosos dulces de Ñame, Corrozo, Papaya, Mango, Piña, Mongo Mongo, Tres leches, Arequipe, Leche cortada, Piña, Coco con Leche, Guandú, Maní, Piña con Coco, Guanábana, Mamey, Plátano, Icaco, Grosella, Tomate, o Arequipe con Coco, Papa, Yuca. Cocadas, Alegrías y Enyucados. Así que pueden hacer sus pedidos escribiendo a nuestro WhatsApp 3008433979″, publicó la actriz en sus redes sociales.

La barranquillera además de vender dulces, también tiene una venta ambulante de bollos, arepas y fritos pues afirma que debe tener “tener un plan B” para generar más ingresos.

“Yo no me estoy muriendo de hambre, yo amo hacer esto y desde que tú estés feliz haciendo esto, lo demás no importa”, afirmó María Angélica Salgado en una entrevista.