Marcela Reyes defendió a Andrea Valdiri tras separación con Felipe Saruma

“Muchas veces cuando tenemos rupturas, a las mujeres y a las influenciadoras, las artistas, nos tiran mucho a nosotras. Es que a veces los hombres son muy morrongos. Por ejemplo, por ahí de fuentes, me ha llegado que Felipe se hace unos parties, hace hasta apagar el celular y ¿cómo se muestra en redes sociales? En cambio, Andrea es más espontánea, ella si sale a bailar, muestra. Entonces a la gente a veces eso le choca. Les choca que uno sea espontáneo, pero a veces los hombres son morrongos. Ustedes no pueden creer lo que muestran en las redes sociales porque no siempre una es la mala”, dijo la DJ, citada por Tropicana.

Tanto Marcela como Valdiri estuvieron presentes en la fiesta de matrimonio de ‘la Tremenda’, en Cúcuta. Marcela hizo un show como DJ en la celebración.