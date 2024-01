Marbelle revela razones tras el rechazo a Karol G en el ‘Factor X’

Marbelle enfatizó que su ‘no’ a Karol G no fue un juicio sobre su talento, sino una decisión impulsada por restricciones logísticas. "A mí me duele cuando lo dicen", expresó Marbelle, destacando que la situación no era única para Karol G, ya que hubo muchos otros talentos a los que también se les tuvo que decir que no.

(Lea también: Así lucen Karol G y Sofía Vergara en Griselda, la nueva serie de Netflix)

La artista colombiana compartió su admiración por Karol G y otros participantes, como Greeicy, que pasaron por el programa. "Yo a Karol la admiro demasiado, Greeicy. Greeicy, de hecho, estuvo en la categoría de José", agregó Marbelle.