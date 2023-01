Mamá de Paula Durán confiesa no tener una buena relación con su yerno

Gloria Camargo, mamá de Paula, en conversación con el periodista Juan Diego Alvira, dejó ver que la relación con Sergio Vega, esposo de la colombiana, no está del todo bien. “Mi hija sí me está esperando, mis nietos; pero, con Sergio hace rato no hablamos”, expresó Gloria.

A pesar de la poca comunicación entre suegra y yerno, Sergio fue quien los recogió en el aeropuerto luego de que el Gobierno estadounidense les concediera la visa, como quedó registrado en un fotografía compartida por Semana.